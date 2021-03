Unruhe bei den 96-Frauen: Trennung von Sportlicher Leitung, Trainer gehen zum Saisonende 

Und Anfang März kündigte das Trainerduo Sebastian Baar und Tom Brauer an, den Nord-Regionalligisten verlassen zu wollen. In die 2. Bundesliga wollen die Roten dennoch, vor fünf Tagen hat der Gesamtverein die Lizenz beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) beantragt - 15 vor Ablauf der Frist.

Es sind unruhige Tage bei den Frauen von Hannover 96 – auch wenn der Ball nicht rollt. Am 16. Februar hat sich der Verein von der Sportlichen Leitung Lars Gänsicke und Jens Anger getrennt, das letzte Wort scheint bei diesen beiden Personalien allerdings auch jetzt noch nicht gesprochen zu sein.

Der Reihe nach: Gänsicke und Anger mussten Mitte Februar gehen, weil es „unterschiedliche Auffassungen über die Zusammenarbeit und weitere sportliche Ausrichtung“ gegeben habe, wie der Gesamtverein den Schritt in einer Mitteilung begründete. Das scheint allerdings nur die halbe Wahrheit zu sein. Abteilungsleiter Hakan Alhan und Martin Drießlein übernehmen vorerst ihre Aufgaben.

"Entscheidung ist schon länger herangewachsen"

Baar und sein Co-Trainer Brauer wechseln indes in der neuen Saison zum JFV Calenberger Land, nach drei Jahren bei 96. „Diese Entscheidung ist durchaus bewusst getroffen und schon länger herangewachsen. Wir haben das Gefühl, dass die Zeit für diesen Schritt gekommen ist“, sagt Baar.

Zuvor will sich das Duo allerdings noch mit dem Aufstieg verabschieden - wenn es denn irgendwann, irgendwie weitergehen sollte. „Wir werden alles daransetzen, dass wir maximal erfolgreich sind“, sagt Baar. „Das haben sich die Mädels und irgendwie auch wir uns verdient.“

Nach gerade einmal vier Spieltagen steht 96 mit zehn Punkten auf Platz eins der Vorrundengruppe B in der Regionalliga Nord. Wie und ob es weitergeht, steht allerdings in den Sternen. Klar ist nur, dass die Saison bis zum Beginn der Sommerferien am 22. Juli verlängert werden kann.