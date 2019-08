96 gegen Fürth: Jung nicht fit, Neuzugang Hansson ziemlich sicher im Kader

"Hansson wird in einer besonderen Art und Weise unser Spiel verändern"

Der neue Schwede Emil Hansson (21) wird morgen gegen Fürth hingegen ziemlich sicher zum 96-Kader gehören. Seit Montag ist er da. Ist er bereit für den Kaltstart nach nicht einmal einer Woche?

Der frühere Feyenoord-Profi muss wohl erst warm werden mit der neuen Liga und der neuen Umgebung. „Er wird in einer besonderen Art und Weise unser Spiel verändern“, sagt Trainer Mirko Slomka voraus. „Er hat ein schnelles Dribbling und schnelle Füße. Aber er ist auch ein Leichtgewicht und hat noch Nachholbedarf, was Körperlichkeit angeht.“ Besonders die Physis, so Slomka weiter, sei in der 2. Liga wichtig.