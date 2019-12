96-Gegner-Check: Kommt Aues Schuster mit Hochscheidt aus dem Tief?

Wessen Negativserie reißt am Samstag? 96, das schlechteste Heimteam der Liga, trifft mit Erzgebirge Aue auf das viertschwächste Auswärtsteam. Lediglich ein Dreier holten die Veilchen in der Fremde, 96 wartet immer noch auf den ersten Heimsieg. Beide Mannschaften plagen sich aktuell mit Verletzungssorgen herum - vor allem in der Defensive. Dennoch verweilt das Team von Dirk Schuster auf einem starken, fünften Tabellenplatz und hat einige gefährliche Spieler in seinen Reihen. Einer davon ist der Ex-Braunschweiger Jan Hochscheidt. Auf welche Akteure die Roten außerdem achten müssen, seht ihr hier: