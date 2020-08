Schwächelnde Defensive: 96 gewinnt XXL-Test gegen Uerdingen nur knapp

Erst gab’s früh den Gegentorschock, dann lange Überlegenheit von 96 – doch am Ende überschatteten Verletzungssorgen um Linton Maina den 4:3-Testsieg. Diese Grätsche war völlig unnötig, nicht nur für ein Testspiel. Im Niemandsland in der 96-Hälfte kam Uerdingens Fridolin Wagner flach angeflogen, traf Maina übel. Der blieb liegen, hielt sich das linke Bein – und die Hand vors schmerzverzerrte Gesicht. Nach kurzer Behandlung von 96-Doc Axel Partenheimer und Physio Jens Vergers musste die 96-Rakete raus. Er humpelte gestützt direkt in die Katakomben des Stadions. Das sah nicht gut aus!

Auch bei 96 sah es anfangs nicht gut aus. Und selbst mit deutlicher Überlegenheit machte sich das Team von Kenan Kocak immer wieder das Leben schwer. Vielleicht waren die 96-Profis anfangs auch nur von den Trikots des Gegners geblendet. Uerdingen kam in fiesem Kanariengelb zum XXL-Test in die Arena, Hannovers Defensive ließ derweil die Aggressivität vermissen. Erst ließ sich Genki Haraguchi in der Rückwärtsbewegung tunneln und abhängen, dann gingen Josip Elez und Phillip Ochs im Sechzehner bestenfalls halbherzig in den Zweikampf. Uerdingens Rijad Kobiljar dribbelte sich durch, legte quer, Ali Ibrahimaj schob ein (3.).

Muroya mit wackeligem Start Auch die beiden weiteren 96-Verteidiger hatten anfangs maue Momente: Japan-Import Sei Muroya fehlte es bei seinem Hannover-Debüt noch etwas an Orientierung und Abstimmung. Auffälligster Ausfall: Nach einem langen Ball auf Mike Feigenspan schien die Situation geklärt. Doch Muroya stellte so komisch seinen Körper rein, dass Uerdingens wuchtiger Stürmer – ausgerechnet ein Ex-Braunschweiger – einfach am Nationalspieler vorbeiging (14.). Muroya klärte in Not per Grätsche zur Ecke. Aber er stabilisierte sich etwas. Auch der üble Fehlpass von Timo Hübers im Aufbauspiel wenig später führte zum Glück zu nichts.

Bilder vom Testspiel von Hannover 96 gegen den KFC Uerdingen 96-Neuzugang Mike Frantz haut sich direkt voll rein. ©

96 kam dann besser rein, es war ja auch genug Zeit im XXL-Test mit zweimal 60 Minuten. Der designierte Vize-Kapitän Mike Frantz traf nach einer Ecke im Nachsetzen zum Ausgleich (22.), sechs Minuten später schoss der frühere Uerdinger Franck Evina die 96-Führung. Er hatte zuvor noch einen üblen Tritt an den Knöchel abbekommen, schüttelte nach längerer Behandlungspause aber erst den Schmerz, dann den Gegenspieler ab. Die Vorlage kam von Marvin Ducksch. Das 3:1 erzielte Ochs per Volleykracher aus 20 Meter (42.), spätestens da war die 96-Überlegenheit deutlich – aber das Kocak-Team stand sich ein ums andere Mal selbst im Weg.