Heute vor acht Jahren: Als Hannover 96 im Europa-League-Viertelfinale Atletico Madrid empfing

Aktuell ruht der Ball in sämtlichen Ligen des Fußballs. Das Coronavirus verhindert eine Fortsetzung des Spielbetriebs. Profisportler halten sich momentan im "Homeoffice" fit - so auch die Spieler von Hannover 96. Trainingseinheiten in den eigenen vier Wänden und ab und an mal eine Runde laufen - mehr lässt die aktuelle Situation nicht zu. Heute vor acht Jahren sah die Situation jedoch ganz anders aus. Die Saison 2011/2012 neigte sich ihrem Ende entgegen - und Hannover 96 stand Anfang April 2012 nach Siegen über Club Brügge im Sechzehntel- und Standard Lüttich im Achtelfinale sensationell in der Runde der letzten Acht.

Hannover 96 gegen Atletico Madrid Im wahrscheinlich größten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte traf Hannover 96 in der damaligen AWD Arena im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League auf den spanischen Spitzenklub Atletico Madrid. Im Hinspiel unterlagen die Roten mit 1:2, die Atletico-Treffer erzielten Star-Stürmer Radamel Falcao (9. Minute) und Salvio Eduardo (89.), für Hannover erzielte der pfeilschnelle Senegalese Mame Diouf (38.) das so wichtige Auswärtstor zum zwischenzeitlichen 1:1. Die Ausgangsituation hätte gegen solche ein europäisches Schwergewicht also durchaus schlechter aussehen können: Ein 1:0-Sieg hätte 96 damals fürs Halbfinale gereicht.

Mit dieser Aufstellung startete Hannover 96 vor acht Jahren ins Europa-League-Rückspiel gegen Atletico Madrid Tor: Ron-Robert Zieler ©

Kaum Torchancen im ersten Durchgang Hannover 96 startete kontrolliert in das Viertelfinal-Rückspiel, doch Atletico Madrid, schon damals trainiert vom leidenschaftlichen Argentinier Diego Simeone, stand mit der Führung im Rücken tief, lauerte auf Konter. Den Roten gelang nicht all zu viel Gefährliches im ersten Durchgang, nur kleinere Schusschancen von Diouf (11.) und Didier Ya Konan (24.) standen zu Buche, doch bei diesen brauchte der heutige belgische Nationaltorwart und damals erst 19-jährige Thibaut Courtois nicht eingreifen, die Schüsse kullerten ins Toraus. Doch auch die Colchoneros entwickelten im ersten Durchgang relativ wenig Torgefahr. In der 31. Minute war es einzig Adrián López, der nach einer klugen Flanke des Ex-Bremers Diego einen Kopfball am Kasten von Ron-Robert Zieler vorbei setzte und zumindest für etwas Gefahr sorgte. Zu mehr ließen sich Rojiblancos nicht aus ihrer defensiven Stabilität locken.

Im zweiten Durchgang wurde es dann körperlicher. Hannovers "Aggressive Leader" Sergio da Silva Pinto und Madrids Diego Godin sahen früh nach dem Seitenwechsel die Gelbe Karte vom englischen Schiedsrichter Mark Clattenburg. Doch die Spanier kamen immer besser in die Partie, übernahmen fortan die Spielkontrolle und präsentierten sich weitaus angriffslustiger als noch in Durchgang eins. Hannover kam in dieser Phase nur noch einmal gefährlich vors Atletico-Tor, doch die Hereingabe von Konstantin Rausch konnte zu einer Ecke geklärt werden. Adrián tanzt 96-Defensive aus Und so kam es dann, wie es gegen ein Kaliber wie Atletico Madrid mit all seiner individuellen Klasse nun einmal kommen musste. In der 63. Spielminute nahm Adrián einen weiten Ball in die Spitze von Diego von halblinks gut mit in den Strafraum, vernaschte dort zuerst den heranstürmenden Emanuel Pogatetz, spitzelte den Ball am doppelnden Christian Pander vorbei, tänzelte dann den herauseilenden Ron-Robert Zieler aus, düpierte abermals Pander und schob den Ball dann an Pogatetz vorbei ins 96-Tor. 1:0 für Atletico - und Hannover 96 hätte nun schon zwei Tore erzielen müssen, um sich zumindest in die Verlängerung zu retten.

Diouf gleicht nach Pander-Einwurf aus 96-Trainer Mirko Slomka war nach dem Rückstand zum Handeln aufgefordert. Mit den Einwechslungen von Mohammed Abdellaoue (71.) und Manuel Schmiedebach (73.) wollte er frischen Wind ins Spiel bringen. Hannover kämpfte, nutzte sich aber am Abwehrbollwerk der Madrilenen ab. Es gab einfach kein Durchkommen - bis zur 81. Minute. 96 konnte bis hierhin nichts aus seinen Stardardsituationen machen, doch in der Schlussphase wich Linksverteidiger Christian Pander von seiner Seite nach rechts, um einen seiner gewaltigen, flankenartigen Einwürfe auszuführen. Der Linksfuß schmiss die Kugel also weit in den Sechzehnmeterraum hinein, etwa zwischen Elfmeterpunkt und Fünfmeterraum verlängert Atleticos Godin den Ball unfreiwillig per Kopf zum im Rücken der Abwehr lauernden Diouf. Der Senegalese ließ den Ball von seiner der Brust abtropfen und zog direkt ab. Dabei er traf er das Spielgerät zwar nicht voll, aber eben so gut, dass Courtois dem Einschlag im linken unteren Eck nichts mehr entgegensetzen konnte.

Bilder vom Viertelfinal-Rückspiel der Europa League 2012 zwischen Hannover 96 und Atletico Madrid Hannover 96 schwört sich auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Atletico Madrid ein. ©