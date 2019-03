96 in Augsburg: Schwegler fehlt, Asano ist zurück - Wood und Felipe nicht im Kader

Mal wieder ein Endspiel für Hannover 96: Am Samstag reisen die Roten zu Abstiegskonkurrent FC Augsburg. Nach der kämpferisch starken zweiten Halbzeit gegen Leverkusen, will 96 gegen die Fuggerstädter daran anknüpfen und etwas Zählbares aus der WWK-Arena mitnehmen. Mit einem Sieg würden sich die Niedersachsen wieder dem rettenden Ufer annähern und könnten neue Zuversicht schöpfen. Bei einer Niederlage hingegen zieht sich die Schlinge in Sachen Bundesliga-Abstieg immer weiter zu.

Schwegler bleibt in Hannover - Asano und Walace sind zurück

Pirmin Schwegler kann in Augsburg seiner Mannschaft nicht helfen. Der Mittelfeldstratege reist nicht mit zum FCA und kuriert eine Adduktoren-Verletzung aus. Takuma Asano, der nach dem Stuttgart-Debakel gegen Leverkusen angeschlagen fehlte, ist zurück im Kader. Auch Walace ist wieder gesund und mit dabei. Gut möglich, dass der Brasilianer Schwelger in der Startelf vertritt und auf der Sechs mit Kapitän Marvin Bakalorz aufläuft.