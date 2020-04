"96 ist deutlich mehr als Fußball": Fanabteilung wird als 18. Sparte von Hannover 96 gebildet

Natürlich haben sie eine Meinung zu den 96-Fußballern. Sie wollen damit auch in Zukunft nicht hinter den Berg halten. Es geht ihnen darum, sich eine Stimme zu verschaffen, den Fußballfans unter den Mitgliedern eine Heimat zu geben. Aber, und das ist der entscheidende Punkt: Julius Faust, Michael Thiele und ihre Mitstreiter haben nicht den Anspruch mitregieren zu wollen. Sie wollen dem Vereinsleben ein neues Gesicht geben, mit anpacken, in Wort und Tat. Die 96-Fanabteilung soll den Anhängern sowie den rund 4000 passiven Mitgliedern, die derzeit auf unterschiedlichste Abteilungen verteilt sind, ein Zuhause geben. Und zwar ab Sonntag.

Coronavirus stoppt Projekt der Fans

Am 12. April vor 124 Jahren sind die Roten als Hannoverscher Fußball-Club von 1896 aus der Taufe gehoben worden. Die Terminwahl für die Gründung ist also beileibe nicht zufällig. Die 96-Fußballer hätten an diesem Wochenende eigentlich in Sandhausen antreten müssen. Die Corona-Pandemie hat allerdings nicht nur ihnen den Wind aus den Segeln genommen, sondern auch den 20 Personen, die seit Ende letzten Jahres unzählige Stunden in den Aufbau gesteckt haben. Ihr erstes größeres Projekt zeigt jedoch, welche Möglichkeiten sie haben.