96-Kapitän Kaiser warnt nach dem Hannover-Absturz: "Die Lage ist ernst"

96 steckt in der Krise! Nach dem 0:3 bei Holstein Kiel ist das Team von Trainer Kenan Kocak auf Platz 14 abgerutscht und jetzt steht das schwere Auswärtsspiel beim Hamburger SV an. Vor der Partie äußerte sich 96-Kapitän Dominik Kaiser (32) über ...

"Jeder hat eine Nacht gebraucht, um über die bittere Niederlage hinwegzuschlafen. Das Ergebnis war ein weiterer Schlag. Positiv war aber, wie wir uns auf dem Platz und in der Kabine gepusht haben. Das müssen wir aufrechterhalten. Auch die Leistung bis zum 0:1 können wir hervorheben, müssen aber auch ansprechen, dass wir die Gegentore zu einfach kassieren. Wir müssen diese Aktionen minimieren, die brechen uns zurzeit das Genick. Wenn wir das nicht besser machen, wird’s ganz schwer, in der 2. Liga konstant zu punkten."

... den Ernst der Lage:

"Wir hinken punktetechnisch extrem unseren Ansprüchen hinterher. Wir wissen auch, dass wir das eine oder andere schlechte Auswärtsspiel hatten. Die Lage ist ernst, die letzten Wochen waren nicht zufriedenstellend. Jeder weiß, dass wir in den nächsten Wochen punkten müssen, möglichst gleich in Hamburg. Das ist ein sehr schweres Spiel, aber auch eine Chance, ein richtiges Zeichen zu setzen."

... den Einbruch nach gutem Saisonstart:

"Dass wir in den letzten Wochen so wenige Punkte geholt haben, ist für mich schon ein Stück weit eine Überraschung. Wir sind recht stabil gestartet, hatten gute Auftritte, was zu dem Zeitpunkt auch überraschend kam, weil die Mannschaft neu zusammengestellt war. Wir haben das Level aber nicht halten können. Wir sind jetzt in einer schwierigen Phase und müssen am letzten Auftritt ansetzen. In Sachen Einstellung und Herangehensweise muss das die Basis sein. Dann bin ich auch überzeugt, dass wir mit unserer Qualität wieder bessere Ergebnisse erzielen werden."