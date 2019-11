96-Kommentar: Das Aus von Mirko Slomka war alternativlos

Mit großen Plänen waren die Verantwortlichen von Hannover 96 im Sommer angetreten. Mit einer neuen Identität, einer neuen Philosophie sollten nach dem katastrophalen Abstieg die Herzen der Stadt zurückerobert werden. Das Ergebnis: Es ist alles noch viel schlimmer geworden. Die Mannschaft taumelt in der Bedeutungslosigkeit der 2. Liga, ist zurzeit dem nächsten Abstieg näher als der angestrebten Rückkehr in die Bundesliga.

Die alleinige Schuld von Trainer Mirko Slomka ist das bei weitem aber nicht. Er hat seinen Kader spät bereitgestellt bekommen, der auferlegte Sparzwang zwang 96 im Vergleich mit der Konkurrenz in die Transfer-Knie. Slomkas Entlassung zu diesem Zeitpunkt ist aber alternativlos, wenn 96 vom aktuell utopischen Aufstieg weiter träumen will. Das Spiel gegen Sandhausen war ein weiterer, völlig uninspirierter Auftritt der Mannschaft. Und davon gab es in dieser Saison einfach zu viele. Keines der sechs Heimspiele konnte Slomka mit seiner Mannschaft gewinnen, eine klare Handschrift war über den gesamten Zeitraum nicht zu erkennen. Deswegen ist nach nur zwölf Spielen wieder Schluss.

Verantwortlichen dürfen nun nicht in alte Denkmuster verfallen

Mit der im Sommer gepredigten neuen Identität hatte seine Verpflichtung eh nicht viel zu tun. Es war eher ein Versuch, alte, erfolgreiche Zeiten wiederzubeleben. In der Hoffnung, dass es auch diesmal wieder klappt. Ein Akt, der sich jetzt leider als fantasielose Nummer entpuppt hat. Wenn 96 wirklich einen Neuaufbau will, dann müssten die Verantwortlichen dementsprechend handeln und nicht immer wieder in alte Denkmuster verfallen. Ein Feuerwehrmann, der jetzt die Situation retten soll, wäre so ein Denkmuster…