96-Meinung: Timo Hübers langer Weg zum neuen Vertrag

4. April 2021: 96 gegen den HSV. Timo Hübers sitzt mit Fahrradhelm und Maske auf der Tribüne. Sein Handy spielt die Melodie „96, alte Liebe“. Unbekannte Nummer. Moritz Scarcella ist dran, der Trainer seines Heimatklubs Hildesia Diekholzen. Ob Timo Lust hätte, mal wieder auf dem alten Boker in Hildesheim zu holzen. Wie früher. Hübers überlegt es sich.

20. April. Schalke verliert 0:6 in Bielefeld. Hannover jubelt. Schalkes Knäbel schickt Hübers per Whats-app den Bauplan der Stadt Gelsenkirchen für den Radwegausbau vom Berger See zum Stan-Libuda-Weg.