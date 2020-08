96-Meinung: Abschied von Marvin Bakalorz – Identifikation schießt keine Tore

Erst etwas länger als ein Jahr ist es her, dass der damalige 96-Trainer Mirko Slomka sagte: „Marvin ist ein besonderer Spieler, den unsere Fans zu Recht extrem schätzen. Sein Ja zu 96 ist ein starkes Signal für unseren Weg in eine positive Zukunft.“ Auch auf der Vereinshomepage wurde die Vertragsverlängerung von Marvin Bakalorz bis 2022 gefeiert: Der Kämpfer sei „eine echte Identifikationsfigur“. Und der Profi ließ ausrichten, dass er für 96, seine alte Liebe, auf einen Haufen Geld verzichtet habe – ob wahr oder nicht, es sollen zum passenden Pokerzeitpunkt der HSV, Augsburg und sogar Norwich City an ihm interessiert gewesen sein.