96-Meinung: Das Jahr 2019 bitte tabellarisch löschen

Mit qualifizierten Bewertungen tut man sich schwer in dieser verrückten 96-Saison. Darf das Jahr 2019 überhaupt gelten? Thomas Doll führte das Team in die 2. Liga, Nachfolger Mirko Slomka an den Rand der Abstiegszone in die 3. Liga, Jan Schlaudraff war noch Manager und Corona bis dato der Name einer hannoverschen Firma für alternative Sonnenergie. Wir beantragen theoretisch, das Jahr 2019 tabellarisch zu löschen.