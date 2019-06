96-Meinung: Antriebsprobleme im Fuhrpark 

Die TÜV-Plakette bekommt der aktuelle 96-Fuhrpark so sicher nicht ausgestellt. Zu viele antriebsarme Boliden, die einmal für teuer Geld von Hannover gekauft wurden, parken in der Garage. Bei einigen stottert der Motor, andere wiederum haben verbogene Lenkstangen, wieder anderen fehlt genügend Kraft, um vernünftig über die zweitklassigen Straßen zu kommen.

Matthias Ostrzolek (29): Er hat seine Stärken in der Defensive, ist offensiv eher limitiert. Dazu hatte Profiboss Martin Kind formuliert, dass es für ihn keinen Markt gäbe. Reparaturchance: Wenn Albornoz geht, die Nummer eins auf links. Vollprofi, der immer Gas gibt. Das wird auch unter Slomka so bleiben. ©

Mirko Slomka, Chefmechaniker mit DFB-Elitezertifikat, glaubt nach wie vor, einige Rostlauben reparieren und zu altem Glanz führen zu können. Viel Arbeit, da reicht nicht der einfache Beulen-Doktor. Bestes Beispiel: Walace, vor gar nicht allzu langer Zeit als brasilianischer Ferrari in Feuer-Rot der ganze Stolz der Copacabana-Nation, benötigt eine Grunderneuerung der Motorsteuerung. Oder Jonathas: Der Stürmer stößt viel zu heiße Luft aus.

Zweitliga-TÜV-Plakette wackelt

Jan Schlaudraff bekommt zwar einen Kaderplaner an die Seite gestellt, an ausreichend fähigem balltretenden Personal für einen erfolgreichen Zweitliga-TÜV mangelt es aktuell dennoch gewaltig. Überhastete Kaufentscheidungen ohne Blick auf den Unterboden sind selten ein erfolgsbringender Ratgeber. Aussitzeritis jedoch führt höchstens dazu, dass bezahlbare Topmodelle bei der Konkurrenz glänzen und man am Ende auf der Resterampe höchstens noch Glückstreffer landen kann.