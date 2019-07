96-Meinung: Auf der Suche nach dem neuen Geist

Geschichte wiederholt sich bei 96, und so schauen wir mal neun Jahre zurück. Im Juli 2010, Hannover hatte die tragische Saison mit dem Tod von Robert Enke am letzten Spieltag mit dem Klassenerhalt in Bochum gerettet, flog das Team nach Österreich. Trainer war damals wie heute Mirko Slomka, in Bad Radkersburg sollte Vergangenes gemeinsam abgehakt und ein neuer Teamgeist heraufbeschworen werden. Jan Schlaudraff war damals Spieler, er teilte sich ein Doppelzimmer mit dem Torhüter Florian Fromlowitz, in einem launigen NP-Interview nannte er die Bude im Hotel im Park „Ballermannzimmer“. Irgendwo im Hotel wohnte auch der junge Ron-Robert Zieler, er war die Nummer drei in Hannovers Torwartranking.