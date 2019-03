96-Meinung: Bei Mitgliederversammlungen passieren Sachen, die kannst du dir nicht ausdenken

Nur eine von vielen Anekdoten, die wir Euch in unserer Zeitreise noch einmal in Erinnerung rufen. Unser Zeitzeuge Hans-Joachim Zwingmann nimmt Sie mit auf eine Reise zurück zu den skurrilsten 96-Versammlungen der Prä-Kind-Ära, in denen Gespartes aus dem Geschäftsstellentresor verschwand und Chefs gewählt wurden, die nicht einmal eine Stunde durchhielten.

Häufig, nicht immer, lagen diese Veranstaltungen zwischen Chaostheorie, Bankrotterklärung und Kneipenschlägerei – wüste Beschimpfungen gehörten zum gepflegten Standard-Sprech. 96 gab schon sehr häufig in seiner andauerenden Geschichte ein Bild der Zerrissenheit ab mit dubios und zum Teil seltsam anmutend handelnden Spitzenfunktionären.

"Und doch, als wir selbst schon nicht mehr daran geglaubt hatten, schafften wir’s trotzdem"

Eine Begegnung bleibt mir persönlich besonders in Erinnerung, die mit Fritze Willig. Mit abwinkender Gleichgültigkeit, im Kern aber voller Stolz erzählte der Tacheles-Anwalt aus Laatzen von seinem Aufstieg zum 96-Präsidenten in der Pinkelpause und der folgenden Bettelwanderung durch die hannoversche Bankenlandschaft, um dann inbrünstig zu finalisieren: „Junge, damals wollte in Hannover keiner mehr was mit 96 zu tun haben. Reinstes Chaos. Und doch, als wir selbst schon nicht mehr daran geglaubt hatten, schafften wir’s trotzdem. Kannst du dir nicht ausdenken.“ Stimmt ...