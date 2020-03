96-Meinung: Wie sollen wir das bloß aushalten?

Die nächsten Wochen werden hart, wir werden unser Leben neu organisieren müssen, hoffentlich nur vorübergehend. Vielen Menschen wird dabei – unter all den Einschränkungen, die uns Corona zwingend auferlegt – die nebensächlichste Sache der Welt besonders fehlen. Was hilft all das Toilettenpapier im Schrank, wenn kein Fußball mehr aus der Glotze kommt?

Vereine fürchten finanzielle Konsequenzen

Das fiese Virus vom Fischmarkt in Wuhan tourt um die Welt und legt den Sport, und endlich auch die Fußballligen lahm. Es war zwar längst gespenstisch, und die 96-Spieler können in häuslicher Quarantäne nur mehr an der Playstation spielen – aber an diesem Wochenende sollten bis kurz vorm ersten Anpfiff wider alle Vernunft die Geisterspiele durchgezogen werden.

Die Begründung ist Beleg für die grenzenlose Kommerzialisierung – die vom Virus bedrängten Vereine hängen am Tropf des TV-Geldes. Sie fürchten, dass ein dreistelliger Millionenbetrag nicht ausgezahlt wird, wenn die Show ausbleibt. Wie bitter, wenn dieses Argument mehr gezählt hätte als die Gesundheit der Menschen.