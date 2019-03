96-Meinung: Das Doll-Bingo als seltenes 96-Glücksgefühl

Donnerstag, 13.30 Uhr, Zeit für ein lustiges Gesellschaftsspiel in der Sportredaktion. Aufmerksam verfolgen wir die 96-Pressekonferenz und lassen uns vom Trainer erklären, wie der Tabellenvorletzte dieses Mal den Bock umstoßen will. Und da wären wir auch schon beim Spielchen: das Doll-Bingo. Allzu lange ist der Fußballlehrer in Hannover noch nicht im Amt – und doch kennen wir ihn schon ganz gut, also zumindest seinen PK-Wortschatz. Phrasen, die sichere Punkte beim Doll-Bingo bringen neben dem Bock: „Wir müssen uns zerreißen.“ „Ich bin schon so lange dabei.“ „Ich habe viel gesehen.“ „Die Mannschaft muss brennen.“ „Solange rechnerisch noch alles möglich ist ...“ „Wir müssen Flagge zeigen.“ Eher selten erwartet die Zuschauer ein filigraner Breitenreiter-Euphemismus von Rinderfilet und Nudelsuppe.

96-Auftritte sind kein Himmelsgeschenk

Zugegeben, es ist kein Himmelsgeschenk, sich Woche für Woche nach desaströsen Spieltagen oder Testspiel-Blamagen vor die Journaille zu setzen und mit Durchhalteparolen vom Weltwunder Klassenerhalt zu schwadronieren. Das gehört aber ebenso zum dollschen 96-Verständnis, wie die Mannschaft nach der nächsten Pleite verbal zu vernichten. Und so erleben wir zumindest in der Redaktion eines der äußerst seltenen Glücksgefühle, mit – oder besser dank – 96 einen Erfolg zu feiern. Dieses Mal geht der Sieg an Kollege Freier für „Es geht hier nur um Hannover 96“. Bingo!