96-Meinung: Das Geschäft mit den Talenten

Sechs Millionen Euro für die Akademie

Linksverteidiger Gloster etwa pokert mit Eindhoven um einen Vertrag. Er würde vermutlich eher selten spielen beim niederländischen Topklub – aber ein Vielfaches von dem verdienen, was er in Hannover kassiert. Bei 96 bekäme er wohl eine konkrete Perspektive – der letzte starke Linksverteidiger, an den wir uns erinnern können, leitet das 96-Nachwuchszentrum.

Michael Tarnat führt allerdings auch einen komplizierten Geschäftszweig. Sechs Millionen Euro steckt 96 selbst in dieser Zweitligasaison in die Akademie. Da werden Ergebnisse erwartet, zwei Spieler pro Jahr sollten es zu den Profis schaffen.