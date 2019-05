96-Meinung: Das Spielchen mit der Jobgarantie - Kovac hat ein Problem, Doll nicht 

Nun sollten Trainer ja nicht allzu großen Wert auf eine Jobgarantie legen. Heute wird ihnen der Job garantiert – und morgen sind sie ihn los. Thomas Doll hat bei 96 eine Jobgarantie bis zum Saisonende, bringt ja auch nichts mehr, ihn jetzt zu entlassen. Schon gar nicht nach dem Sieg gegen Mainz. Offenbar ist zwischen Doll und seiner Mannschaft doch noch zusammengewachsen, was zusammengehört. Leider zu spät.

Vorbild Nürnberg

Der Trainer lief gestern zur Höchstform auf – ausgerechnet vorm Spiel bei den Bayern. In München hat ja auch keiner was zu verlieren, schon gar nicht der Tabellenletzte 96. Ein 0:7 wäre für viele normal, ein 0:3 knapp, ein 1:1 ein Wunder. Das braucht 96, um noch ein bisschen am Leben zu bleiben. Nürnberg hat’s vor einer Woche vorgemacht ...

Der Druck liegt bei Kovac

Wie lange Doll-Kollege Niko Kovac noch die Bayern trainieren darf, ist ungewiss. Nach einem 1:1 gegen 96 nicht mehr lange, das könnte Bayern die Meisterschaft und Kovac den Arbeitsplatz kosten. Eine Jobgarantie über das Saisonende hat der Trainer ohnehin nicht bekommen – weil Vorstandsboss Karl-Heinz-Rummenigge an ihm zweifelt. Gewiss, das Double ist noch drin.