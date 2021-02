96-Meinung: Daumendrücken für den Rivalen aus Braunschweig

Es soll natürlich kein Mitleid geben in dieser merkwürdigen Hassliebe zwischen 96 und Braunschweig. Trotzdem könnte man behaupten: Die blau-gelben Freunde sind für Hannover eine willkommene Bereicherung in der 2. Liga, der 96 aller Wahrscheinlichkeit auch in der kommenden Saison angehören wird. Und deshalb sollte die Eintracht, aktuell Vorletzter, nicht absteigen – sondern lieber Sandhausen, das zurzeit einen Punkt vor Braunschweig steht. Anzeige

Es gibt ja gute Gründe für ein hannoversches Daumendrücken zugunsten der Braunschweiger. Sollten jemals wieder Zuschauer leibhaftig in ein Stadion dürfen, wäre zum nächsten Heimderby die HDI-Arena ausverkauft – vermutlich auch nur dieses eine Mal in der Saison, sollte sich der HSV nach oben verabschieden. Auch für die 96-Psyche sind die Begegnungen mit Braunschweig wichtig, Erfolge im Derby wurden ja auch in dieser wankelmütigen Saison als Ersatzbefriedigung hergenommen – auch Trainer Kenan Kocak war sehr stolz darauf, sogar einen Derby-Doppelsieg geliefert zu haben. Für kurze Zeit konnte er dabei verdrängen, dass er eigentlich nicht vordringlich sechs Punkte gegen Braunschweig holen sollte, sondern lieber insgesamt 66 für den Sprung in die Bundesliga.

Braunschweig mit nur 18 Punkten Sportlich helfen im Klassenkampf kann 96 den Braunschweigern im Rest der Saison nur noch ein bisschen, mit Siegen gegen die Kellerklubs Sandhausen, Würzburg oder Nürnberg. Den Rettungsjob muss die Eintracht also schon selbst erledigen.