96-Meinung: Der neue Jogi wird er nicht - Heckings zweiter Traumjob in Hannover?

Vor kurzem saß der Trainer Dieter Hecking noch stolz im ZDF-Sportstudio. Seine Gladbacher hatten am Nachmittag mit viel Glück 1:0 in Mainz gewonnen, das war also eine praktisch kurze Anreise zum TV-Auftritt auf dem Lerchenberg. Hecking plauderte kompetent über eine mögliche Zukunft in der Champions League, ungewöhnlich offen berichtete er auch über seinen Traumjob – Bundestrainer! Natürlich nicht sofort, aber...

Seither hat Mönchengladbach ziemlich schlecht gespielt, zuletzt in Düsseldorf in einer Viertelstunde drei Tore kassiert und den millionenschweren Champions-Platz ernsthaft in Gefahr gebracht. Und Hecking? Muss überraschenderweise zum Saisonende in Gladbach gehen, wie gestern bekannt wurde, der Verein will mit einem anderen Trainer weitermachen – Hecking ist also bald frei, um der neue Jogi zu werden, die Stelle wird aber dummerweise in nächster Zeit nicht frei.