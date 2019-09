96-Meinung: Der Patient braucht neue Schrittmacher

Immer schön, immer nett bei unseren Freunden vom Hamburger SV. Die Raute im Herzen und auf den Rängen bei der schönen Choreo vor dem Anpfiff. Sogar Dieter Schatzschneider (früher die Raute aufm Trikot) wollte nach seinem persönlichen 96-Boykott dabei sein und fuhr mit Profiboss Martin Kind in den Volkspark. Dabei hat Schatzschneider dem Boss hoffentlichen nochmal ans Herz gelegt, auf den letzten Drücker diese 96-Mannschaft zu verstärken. Dann würde diese Männerfreundschaft 96 in der Not helfen. Der Schnitt, mit 5 Punkten nach 5 Spieltagen, und das Debakel am Sonntag in Hamburg riechen nach Abstiegskampf.