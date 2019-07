96-Meinung: Die große Barriere zwischen Japan und Hannover

Genki Haraguchi, Takuma Asano, Hiroshi Kiyotake, Hiroki Sakai und Hotaru Yamaguchi. Das sind die Big Five aus Japan, die ihr Glück in Europa bei Hannover 96 suchten. Glücklich wurde nur einer (Kiyotake), mit Abstrichen anderthalb (Sakai). Eine schwache Quote, zumal es sich bei allen Spielern um Nationalspieler handelte. 96 händelte das Profigeschäft mit Japanern nicht konsequent genug. Nippon ist nicht nur süßer Puffreis, sondern ein Land mit Traditionen und Benimmregeln, die sich deutlich von unseren unterscheiden.

"Lost in Translation"

Die Sprachbarriere ist groß. Hier arbeitet 96 seit Jahren mit einer Übersetzerin, einen japanischen Betreuer hat 96 nicht mehr. Haraguchi ist, frei nach dem Hollywoodfilm mit Bill Murray, in Hannover „Lost in Translation“, verloren in der Übersetzungsfalle. Kein 96-Profi kann sich nach dem Weggang von Asano in Haraguchi hineinversetzen.