96-Meinung: Die Mannschaft ist eine Lachnummer 

Wenn Profifußball nicht so eine wichtige, ernste und teure Sache wäre, müsste man viel mehr lachen über Hannover 96 – lachen, das ist ja wissenschaftlich erwiesen, macht die Köpfe frei, verbessert Gesundheit und Attraktivität.

Lachnummer 96

Eine Lachnummer ist in dieser Saison vor allem die Mannschaft, die regelmäßig so auftritt, als hätten sich die Spieler gerade erst auf der Fahrt zum Stadion im Bus kennengelernt. Und wenn es nicht so albern wäre, dürfte man nach Spielen wie jetzt in Stuttgart auch fragen: Was machen die 96-Kicker eigentlich beruflich? Trainer sind sie jedenfalls nicht, wie jetzt bekannt wurde. Vor dem Kellerfinale beim VfB durften die Profis offenbar selbst festlegen, wie sie denn so spielen wollen – ein Motivationsexperiment wie in einem antiautoritären Kindergarten. Die Selbstbestimmung führte allerdings zu mehreren Eigentoren, weil die lieben Kinder wild herumtollten, anstatt ernsthaft Fangen mit den Stuttgartern zu spielen.