96-Meinung: Die nächste Folge im Charaktertest

Märchen enden ja oft mit strahlenden Helden. Bei 96 gab es nicht viel Märchenhaftes in der Saison mit Höhen (zwei Derbysiege) und Tiefen (neun Saisonniederlagen). Happy End? Nicht in Sicht. Also freuen wir uns auf die Geschichten von Nebendarstellern. Der 96-Trainer Kenan Kocak brachte zwei neue Charaktere ins Spiel: Mick Gudra und Moussa Doumbouya. Das funktioniert wie in einer neuen Serie. Man hat eine starke Pilotfolge gesehen und drückt der Lieblingsfigur die Daumen. Aue hat so einen Typen bereits gefunden.

Florian Krüger (22), den Schalke nicht mehr wollte, startete vor knapp zwei Jahren in Aue mit zwei Torvorlagen in seine Profikarriere und schoss dann sein erstes Tor gegen Fürth. Seitdem ist er Zweitliga-Stammstürmer mit 19 Toren und einer Zukunft in der Bundesliga.