96-Meinung: Die Roten sind Arminia Bielefeld nichts mehr schuldig

Hätte ja auch ganz anders laufen können. So oder so. Hätte Bielefeld damals nicht 6:0 gegen Braunschweig gewonnen, wäre nicht 96 direkt aufgestiegen, sondern Braunschweig. Stattdessen musste die Eintracht 2017 in die Relegation, verlor zweimal 0:1 gegen Wolfsburg, stieg nicht auf, sondern ein Jahr später sogar in die 3. Liga ab. Vergangene Saison fehlte ein Tor – und Braunschweig wäre viertklassig gewesen, würde heute gegen Havelse, den HSC und 96 II spielen. Zurzeit, als Tabellenführer der 3. Liga, sieht es aber danach aus, als könnte der BTSV nächste Saison wieder zweitklassig sein. Wahrscheinlicher Gegner wäre dann 96, und zwar die erste Mannschaft.