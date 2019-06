96-Meinung: Die Suche nach dem Irgendwie

Gibt ja einiges zu improvisieren in diesen 96-Wochen. Zum Beispiel ein frisches Mannschaftsfoto, das der Sponsor vom Möbelhaus am Samstag als Poster verteilen kann, damit die anwesenden Profis ihre Autogramme draufschreiben können – blöd nur, wenn es noch keine frische Mannschaft zum Fotografieren gibt, sondern nur eine 16-köpfige Zufallsauswahl aus Spielern, die bleiben sollen, und Spielern, die gehen sollen, dem neuen Torwart Ron-Robert Zieler und vier Trainern.

Dass Jonathas nicht mit auf dem Posterfoto ist, heißt nicht, dass 96 ihn von der Lohnliste bekommen hätte – der Brasilianer war zu spät losgeflogen, um zum Trainingsstart in Hannover zu sein. So gehört Jonathas am Samstag und Sonntag zum Personal, mit dem sich 96 fünf Wochen vorm Zweitligastart bei den ersten Tests zeigt. Um mal wechseln zu können, hat Trainer Mirko Slomka vier Talente befördert, darunter per Enkeltrick Luca Beckenbauer, der Kaiser-Opa wird nicht erwartet.