96-Meinung: Die Zweitliga-Saison wird ein Spektakel!

Hört sich fast an, als wäre 96 freiwillig abgestiegen, um ab Freitag leibhaftig am größten Spektakel der Fußballgeschichte teilnehmen zu dürfen. Wer will schon nach Augsburg oder Freiburg, wenn man die neue 2. Liga hat – je nach Sprachgebrauch die geilste, hipste, topste oder megaste Spielklasse aller Zeiten. Auch Mirko Slomka zeigte sich am Mitwoch erregt, er freut sich riesig auf die erstklassige Herausforderung in der Zweitklassigkeit. Der Trainer ist außerdem stolz, gleich zum Auftakt spielen zu dürfen, das zeige doch Hannovers besonderen Stellenwert.

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga Die Heim- und Auswärtsspiele von Hannover 96 in der Saison 2019/20 im Überblick. ©

Anzeige

Vier Aufstiegsfavoriten und viele Überraschungsmannschaften In Sandhausen und Heidenheim wird Slomka im Laufe der Saison trotzdem antreten müssen, das soll die Vorfreude auf den Startgipfel in Stuttgart aber nicht schmälern. Das große Zweitligakribbeln bei Fans und Experten hat ja starke Gründe. Selten war vor einer Saison so offen, wer am Ende aufsteigt – Stuttgart gilt als der Kandidat mit den höchsten Ansprüchen, dem größten Druck, dem meisten Geld und den immer noch teuersten Stars. Mario Gomez ist immer noch da – er kassiert 4,5 Millionen Euro pro Jahr, da wird sogar Hannovers Großverdiener Jonathas neidisch. Dahinter werden als Aufstiegskandidaten in wechselnder Reihenfolge der HSV, 96 und Nürnberg genannt, mögliche Überraschungsmannschaften wie in der letzten Saison Union Berlin, Paderborn oder Heidenheim sind diesmal nicht klar zu erkennen.

Topteams haben es nicht leicht Das wiederum macht es für die vermeintlichen Topteams nicht leichter – es gibt in der wohl auch ausgeglichensten 2. Liga aller Zeiten keine chancenlosen Gegner, von Fans gerne Fallobst genannt, auch nicht die ambitionierten Aufsteiger Karlsruhe, Osnabrück und Wehen-Wiesbaden. Schon am zweiten Spieltag wird Hannover live erleben, dass die Spektakelliga auch Kontrahenten wie den Vorjahresachten Regensburg bereithält: konterbereit, kampfstark und krasser Außenseiter – in solchen Spielen wird sich für 96 eher zeigen als in Stuttgart, ob das mit dem Aufstieg wirklich was werden kann.

96-Trainer Mirko Slomka und die neuen Fußball-Regeln zur Saison 2019/20 Abstand zur Mauer: Künftig müssen Spieler der ausführenden Mannschaft von einer Freistoßmauer, die aus mindestens drei Leuten be­steht, einen Meter Mindestabstand einhalten. „Wer will das abmessen?“, fragt Slomka: „Das wird sicher auch lustig.“ ©

ANZEIGE: 50% Rabatt auf 5-teiliges Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.