96-Meinung: Dieter Schatzschneider - Die Stimme des Volkes

134 Tore hat Dieter Schatzschneider für 96 erzielt, und zumindest in der 2. Liga ist er Rekordschütze des Vereins. „Der Lange“, wie er von vielen liebevoll genannt wird, obwohl er nicht mal 1,90 Meter misst, ist sportlich eine Vereinslegende. Er hängt an 96, er arbeitet als Scout für den Klub und hat eine besondere Beziehung zu Martin Kind – zusammen fahren sie zu den Auswärtsspielen, was zuletzt ja keine Freude war.

So geradlinig wie früher seine Torschüsse und so zielgerichtet wie seine Kopfbälle sind auch Schatzschneiders Meinungen. Der frühere Torjäger nimmt sich das Recht heraus, öffentlich Spieler, Trainer oder Manager zu kritisieren – nicht ohne Grund ist er prägnant-unterhaltsamer Ankermann der NP-Talkrunde „Anstoß“.