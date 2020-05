96-Meinung: Eine erfolgreiche Serie lebt vom Auf und Ab und unerwarteten Wendungen

Vielleicht sind Sie auch so ein Serien-Freak, der dieses verflixte Virus mit Dauer-Schauen begegnen. Das Angebot ist riesig, und in Hannover gibt es jetzt Fußballer, die sich vorgenommen haben, eine eigene Erfolgsserie oben drauf zu setzen. Die erste, allerdings nur zweiteilige Staffel kam vor der Corona-Pause zur Ausstrahlung, noch im richtigen Fernsehen und mit echten Menschen in der Kulisse. Titel: „96 - Die Befreiung“.

Die Dreharbeiten machten allen Beteiligten großen Spaß, den Heimsieg gegen Kiel sahen 25.000 echte Fans. Das 3:0 in Nürnberg beseitigte dann die größten Ängste um die Zukunft des Klubs.