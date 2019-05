96-Meinung: Felipe war der perfekte Abwehrchef im falschen Körper

Den letzten Rückschlag seiner Hannover-Laufbahn erlitt Felipe am Samstag in München – Mittelfußbruch, im energischen Einsatz um den Ball und gegen einen gewissen Herrn Müller.

Felipe ist kein Mann für Konjunktive

Dabei hätte 96 einen belastungsfähigen Felipe im Finale dieser verkorksten Saison gut gebrauchen können, an der Seite von Waldemar Anton hatte er sich zuletzt stabil präsentiert – in dieser Verfassung hätten seine Ordnungskräfte sicher auch in der kommenden Saison in der 2. Liga wertvoll werden können für die Mannschaft.

Aber Felipe ist kein Mann für Konjunktive, sein Körper steht nicht für Hätte-wenn-und-aber und auch nicht für eine Zukunft bei 96. Der Marktwert des Brasilianers ist im Laufe der Jahre von 3 Millionen auf 300 000 Euro geschrumpft, sein Vertrag bei 96 läuft aus, verlängert wird er diesmal nicht. Man darf Felipe also schon mal alles Gute für die Zeit nach dem Fußball wünschen. Schade drum.