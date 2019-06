96-Meinung: Tief gekramt - welche alten Gefährten kann Leuchtturm Zieler locken? 

Hannover hat wieder einen Leuchtturm. Das hat 96 vermeldet und damit nicht etwa den nachts blinkenden 282 Meter hohen Groß-Buchholzer Telemax in der näheren Nachbarschaft von Mirko Slomka gemeint.

Auch nicht die mäßig beleuchtete Waterloosäule und erst recht nicht die drei warmen Brüder in Linden, die nachts bunt angestrahlt werden. Hannovers einzig wahrer Leuchtturm heißt ab sofort Ron-Robert Zieler, die Verpflichtung des Weltmeister-Torwarts soll Strahlkraft und Signalwirkung gleichzeitig haben – seht her, ihr zögerlichen Profis mit Wechselgedanken: Hier in Hannover dreht sich was, hier leuchtet der Norden nachhaltig, so ein Zieler geht ja nicht aus Jux und Dollerei zurück zu 96 in die 2. Liga.