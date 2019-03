96-Meinung: Gerne noch so einen Rodelnachmittag

Auch für uns in der Redaktion war das am Ende leider nicht blütenschneeweiße 2:3 gegen Leverkusen für einige Zeit eine locker-flockige Freude. Selten ist es ja so einfach, witterungsorientierte Überschriften zusammenzureimen wie an einem solchen Abend, an dem zumindest leistungsmäßig mal wieder was glatt läuft für Hannover.

Kollege Dirk Tietenberg ist zwar nach den ersten Bayer-Chancen skeptisch („96 wird eingeseift“), das „Wintermärchen“ findet am Ende trotzdem seinen gedruckten Platz, wenn auch als „knapp verpasstes Wintermärchen“. Kreativ waren wir da längst auf mehr vorbereitet – mit dem verdienten Punkt im Sack hätten die zuletzt geschmähten Profis von der Titelseite als „Schneekönige“ gegrüßt. Sie wären dann Schlitten gefahren mit den Gästen, wie schon mal im Dezember 2017 beim wunderweißen 2:0 gegen Hoffenheim, und wir hätten Herrn Dolls Gespür für Schnee gelobt.