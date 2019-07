96-Meinung: Hannover 96 fehlt es noch ein wenig an Reife, nicht an Qualität

Vieles ist eine Nummer kleiner in der 2. Liga – Spieleretats, Namen, Stadien. Doch dieser Auftakt war es nicht. Mehr als 52.000 Fans waren da, die Stimmung passte, und eigentlich auch die 96-Leistung. An der Fehlerzahl müssen sie noch arbeiten, aber die (leisen) Erstligaambitionen auch nach der Auftaktpleite nicht begraben. Über weite Strecken war das ordentlich, und Stuttgart die größte Nummer der 2. Liga. Mindestens bei der Finanzkraft.

Die Roten in Noten: So waren die Spieler von Hannover 96 beim VfB Stuttgart drauf

Dieses 96 muss sich noch finden, aber verstecken muss es sich nicht. Für Gomez und Co. reichte es zum Start vielleicht nicht. Aber da kommen noch andere. Diese Niederlage ist keine Katastrophe. Hannover fehlt es vielleicht noch ein wenig an Reife – aber an Qualität nicht zwangsläufig.