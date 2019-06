96-Meinung: Hannover 96 macht sich wieder klein

Kleiner HSV, großer HSV, da waren in den letzten Jahren die Dimensionen nicht mehr klar zuzuordnen. 96, traditionell in der kleineren Rolle, hatte sich bis zum Abstieg 2016 vernünftig in der Bundesliga etabliert, der große HSV orientierte sich unvernünftig nach unten, sportlich wie finanziell. Und landete als letzter Dino in der 2. Liga, wo die sofortige Rückkehr in einer chaotischen Rückrunde vergeigt wurde.

Wenn am Wochenende Saisonstart wäre: Das ist der aktuelle 96-Kader. Torwart: Ron-Robert Zieler ©

HSV hat einen Vorsprung Damit starten Hamburg und 96 Ende Juli Seite an Seite in der wohl besten 2. Liga aller Zeiten. Von der Papierform her haben beide Mitfavoriten dabei ähnliche Voraussetzungen, in der Realität hat aber der große HSV bereits einen beträchtlichen Vorsprung. Der Sportdirektor Jonas Boldt war ein Kandidat in Hannover – er ging lieber zum großen HSV und hat Hannovers Jan Schlaudraff mit der Verpflichtung etlicher ambitionierter Zweitligaspieler deutlich überflügelt – zuletzt wurden Sonny Kittel und Adrian Fein angeheuert, die auch bei 96 auf der Liste standen. Auch der HSV-Trainer Dieter Hecking war bei 96 im Gespräch, sogar als Sportdirektor. Er begann am Mittwoch in Hamburg sein Übungsprogramm, verbreitete seriös eine Mischung aus Zuversicht und Zurückhaltung. Hannover allerdings konterte mit der Verpflichtung des erfahrenen Mirko Slomka – dieses Duell steht erst mal unentschieden.

Der große HSV investiert offensiver als 96 Beim Geld haben beide Klubs Probleme. Der große HSV musste seinen Personaletat auf 20 Millionen Euro runterfahren, vor zwei Jahren war die Summe noch dreimal so hoch, man hängt auch weiter am Tropf des Investors Klaus-Michael Kühne. Da kann 96 mithalten, Martin Kind und Dirk Roßmann bürgten für eine Millionenlücke, damit 96 die Lizenz bekam. Trotzdem scheint es beim Geldausgeben zu klemmen – weniger Transfererlöse als geplant, zu teure Altlasten in der Mannschaft, da investiert der große HSV offensiver als 96. Und hat abseits des nackten Kontostands auch gerade mehr Sex-Appeal als der kleine HSV, das müssen wir neidvoll anerkennen.

Das sind die Bilder vom 96-Training am 20. Juni 2019 96-Trainer Mirko Slomka guckt auf seinen Trainingsplan. ©

