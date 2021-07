96-Meinung: Hannover und das Transferkaugummi

Jetzt musste er sogar im Test ran, jeder Verletzungsgefahr zum Trotz. Dabei hat der Verteidiger wegen ausstehender Gehaltszahlungen in England schon gekündigt. Doch der Klub winkt ab, bald muss der Verband entscheiden, wer recht bekommt.

Denn die Sache mit Julian Börner ist anders: Der Wunschverteidiger will nach Hannover, sogar in Finanzfragen ist er sich mit 96 einig. Nur Ex-oder-noch-Klub Sheffield bremst und gibt Börner nicht frei.

Mit Recht stellt 96 sich in dieser Lage die alte Frage: Wie lange wartet man auf einen Spieler? Egal, wie flott die Entscheidung aus England kommt, Börner hat bereits wichtige Teile der Vorbereitung verpasst – nicht gerade ideal in Sachen Integration. Noch üben sich die 96-Männer um den neuen Sportchef Marcus Mann in Geduld, doch die Deadline beim Wunschprofi ist festgelegt. Bis zum ersten Spieltag soll er da sein, spätestens, sonst könnte sich der Deal erübrigt haben. Für Mann und Jan Zimmermann wär’s eine bittere Pille, aber für 96 leider altbekannt.