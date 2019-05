96-Meinung: Hannover 96 zwischen Wunder, Wunsch und Wahrheit

Darf man ein wenig spinnen? Oder ein bisschen schwindeln, wenn es denn für den guten Zweck ist? Also los: am Samstag scheint die Sonne über der HDI-Arena, vom Maschsee weht eine warme Brise. Tausende Hannoveraner machen sich kurzentschlossen und kurzärmelig auf den Weg, weil sie dabei sein wollen beim heißesten Fußballwunder nach Bern und Liverpool – 96 hat das Rettungsticket aufgelegt, 9,96 Euro pro Person.

Der Gang in die 2. Liga scheint für Hannover 96 in dieser Saison unvermeidbar. Es wäre der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte. Oft ging es aber schnell wieder hoch. Das sind die Auf- und Abstiege der Roten seit Gründung der Bundesliga. ©

In Bildern: Die Auf- und Abstiege von Hannover 96

Die Rechenspiele gehen los: So kann Hannover 96 noch die Klasse halten

Freibier gegen Freiburg: Gibt's bei Hannover 96 heute was zu feiern?

Die Wahrheit

Und jetzt die Wahrheit: Am frühen Nachmittag zieht eine Zwölf-Grad-Front auf, auf dem Weg zum Spiel brauchen Fans Regensachen. Die Karten kosten nicht 9,96 Euro, sondern so viel wie in der Topkategorie gegen die Bayern. Das Spiel ist tatsächlich gewinnbar, „Henne“ gilt als Topkandidat für das 1:0-Siegtor. Wenn 96 erst nach dem Spiel auf den Videowänden Ergebnisse aus Stuttgart und Nürnberg zeigt, wäre das traurig – dann haben beide nicht verloren. Denn gezeigt werden ja zuvor nur Zwischenstände, die zum Wunder passen. Freibier gibt es wirklich. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr groß, das die Getränke als „Absacker“ und „Scheidebecher“ zu verstehen sind – Prost, 2. Liga!