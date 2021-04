96-Meinung: Hannover braucht einen Projektleiter wie Rangnick

Bis auf den letzten Halbsatz ist dieses Szenario durchaus vorstellbar. Denn Kind pflegt seine guten Kontakte in die Branche. Auch Trainer, die er mal entlassen musste, zählen dazu. Ob der 96-Boss in ein paar Jahren mal Kenan Kocak anruft, um sich über die Situation in Hannover auszutauschen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur: Noch ist Kocak 96-Trainer. Allerdings können wir die Tabelle drehen und wenden wie wir wollen – 96 steht nie oben. Bestenfalls Zweitliga-Mittelmaß ist gelinde gesagt eine Katastrophe, die Saison nicht mehr zu retten. Einzig denkbares Nicht-Entlassungsszenario: Kocak startet noch eine Erfolgsserie. Und damit meinen wir mehr als einen neuen 96-Saisonrekord von drei gewonnenen Spielen hintereinander.

Kind hätte gerne wieder einen Rangnick

Aber was braucht 96 künftig an sportlicher Führung? Zurück zum Thema Rangnick. Der steht wie kaum ein Zweiter für den Begriff Projektleiter. Als solcher führte er Hoffenheim von der dritten bis in die erste Liga und Leipzig sogar von der vierten Liga bis in die Champions League. Unter „weitere Erfolge“ stehen so Kleinigkeiten wie die Bundesliga-Aufstiege mit Ulm (1999) und Hannover (2002).

So einen hätte Kind gerne wieder. Jedenfalls so einen ähnlichen. In seiner 96-Zeit hieß es, Rangnick würde am liebsten sogar den Rasen mit der Nagelschere schneiden und am Steuer des Mannschaftsbusses sitzen, damit sich das Team nicht verfährt. Jetzt wäre Kind wohl schon mit einem Rangnick light zufrieden. Der echte könnte auch Bundestrainer und ist für 96 nicht zu haben.