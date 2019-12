96-Meinung: Hannover hat endlich wieder Selbstvertrauen

Erst spielten sie wie Mäuse, dann wurden sie Bären – und am Ende waren sie Drei-Punkte-Riesen! Den Schlussjubel genossen die 96-Profis mit ganz breiter Brust vor der Nordkurve. Endlich hat sich der Bundesliga-Absteiger auch zu Hause mal belohnt, das späte Tor zum 3:2 war verdient für großen Kampf und Willen. Drei Punkte gewonnen, in letzter Minute nach zwei Rückständen. Und in letzter Sekunde hat 96 auch die drohende Peinlich-Serie verhindert. Beim letzten Heimspiel der Hinserie holte der Bundesliga-Absteiger endlich den ersten Sieg.