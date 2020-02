96-Meinung: Hannover im Abstiegskampf? Endlich mal darüber sprechen ...

Unselige Vorbilder gibt es genug, in Hannover wird dafür am liebsten Eintracht Braunschweig genannt. Aus der Aufstiegsrelegation in einem Jahr runter in die 3. Liga – und ein Jahr später nur um ein lächerliches Tor der Regionalliga entkommen.

Bekannte Muster

Viele andere Traditionsvereine sind ähnlich abgestürzt, die Ursachen waren immer die gleichen. Selbstüberschätzung bis zuletzt, mangelhaftes Engagement, schwierige Mannschaftsmischungen aus abgestiegenen Möchtegern-Stars, jungen Spielern ohne das nervliche Rüstzeug für den Existenzkampf und älteren Haudegen mit Erfahrung, aber ohne die nötige spielerische Qualität.