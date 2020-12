96-Meinung: Hannover muss mal wieder retten, was zu retten ist

Aktuell ist 96 auf dem zwölften Tabellenplatz. So richtig scheint keiner mehr mit einer Trendwende zu rechnen in Hannover. Die Mannschaft ist individuell so gut besetzt, dass sie nicht absteigen wird. Die Mannschaft ist individuell so fehlbesetzt, dass sie nicht aufsteigen wird. Dazwischen ist alles möglich, meint SPORTBUZZER-Redakteur Jonas Freier.