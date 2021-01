96-Meinung: Wie Einst, im März 2020 – Hannoversche Träume von Nürnberg und Kulisse

Am siebten März 2020 war Hannover zu Gast in Nürnberg, auch vor Ort: Zuschauer – beim Fußball – huiuiui! Das kann sich heute ja beim besten Willen keiner mehr vorstellen.

Letztes Spiel vor Fans

Corona hat Deutschland und die Welt heute fest im Griff, so wie 96 vor zehn Monaten die Nürnberger. Das letzte Mal mit Vollkulisse, was war das für ein 96-Traum: Führung nach 17 Minuten per Kopfball, von einem gewissen Timo Hübers aus Linden-Mitte. Zehn Minuten später das 2:0 von Eigengewächs Linton Maina, der späte Schlusspunkt von Hendrik Weydandt, dem Märchenmann. 3:0 – alles schön in der 96-Welt. Zumindest kurz.