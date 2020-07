96-Meinung: Hendrik Weydandt sollte die Roten erst zurück in die Bundesliga schießen

Sprechen wir doch mal über Miroslav Klose. Von der A-Jugend der SG Blaubach-Diedelkopf in die erste Herren, Bezirksliga Westpfalz (siebte Liga). 1998 – als 20-Jähriger – Wechsel zum FC 08 Homburg. Er spielt dort sowohl in der zweiten Mannschaft in der Verbandsliga (fünfte Liga) als auch in der Regionalliga-Mannschaft (dritte Liga).

Erst ab 2000 Bundesliga-Spieler beim 1. FC Kaiserslautern, der Rest ist bekannt. Weltmeister 2014 und Deutschlands Rekordtorschütze (137 Länderspiele, 71 Tore). Ein Fußballmärchen.