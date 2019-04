96-Meinung: Keine Zeit verlieren, um neue Spieler zu holen und den Umbruch einzuleiten

Ab jetzt kann es nur noch darum gehen: Wie stellt sich 96 für den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga auf? Denn den will Boss Martin Kind nach einem Abstieg anpeilen.

Dass es wirklich dazu kommt, ist seit gestern so gut wie klar. Auch wenn Stuttgart in Frankfurt verloren hat und es weiterhin „nur“ sechs Punkte bis zum VfB und dem damit verbundenen Relegationsplatz sind, an die Rettung glaubt niemand mehr. Die Niederlage gegen Schalke war bereits die dritte gegen einen unmittelbaren Kellerkonkurrenten. 14 Punkte sind ein absolutes Armutszeugnis.

96 auf dem Boden der Bundesliga

96 ist auf Platz 18 und damit am Boden der Bundesliga angekommen – und das nach der bisherigen Katastrophensaison auch zu Recht. Trainer Thomas Doll darf trotzdem bleiben, wohl auch in dem Wissen, dass selbst ein Magier an der Seitenlinie 96 nicht mehr zum Klassenerhalt zaubern könnte. Bleibt die Frage: Was ist mit Horst Heldt? Das Verhältnis zwischen dem Manager und Kind ist mit „angespannt“ noch freundlich formuliert. Heldt hat – nicht alleine – eine Mannschaft gebaut, die den Ansprüchen der Bundesliga nicht genügt – und ist für Kind damit einer der Hauptverantwortlichen für die Krise.

Wenn die wahrscheinliche Zweitligasaison mit der Rückkehr in die Bundesliga enden soll, muss 96 jetzt die Zukunft planen. Und wenn die ohne Heldt sein soll, muss Kind das jetzt schnell entscheiden. Der Klub darf keine Zeit verlieren, um neue Spieler zu holen und den Umbruch einzuleiten.