96-Meinung: Kocak sendet Transfersignal aus Bochum

Es ist ein stetiges Auf und Ab: In Bochum hat Hannover 96 am Freitagabend mit 2:1 verloren. Interessant: 96-Trainer Kenan Kocak setzte in der Startelf nur auf Spieler, die bereits schon länger bei den Roten unter Vertrag stehen. Ein Signal in Bezug auf die Transferpolitik?