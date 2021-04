96-Meinung: Baumgarts Temperament wäre erfrischend für Hannover

Noch drei Spieltage bis Saisonende, mal abgesehen von den Corona-Nachholpartien, dazu die Ligapause am kommenden Wochenende – gute Gelegenheit für etliche Vereine, um noch mal Dynamik in den Schlussspurt zu bekommen.

Trainerwechsel in der Bundesliga

In der Bundesliga trennte sich gestern Augsburg von Trainer Heiko Herrlich – man hat genau beobachtet, wie Köln mit dem Rettungsroutinier Friedhelm Funkel schon zweimal jubeln durfte. In Bremen wurde die Vereinslegende Thomas Schaaf als Nachfolger des noch gar nicht entlassenen Florian Kohfeldt gehandelt – am Abend die Besinnung: Kohfeldt darf erstmal bleiben, offenbar haben die Werder-Chefs noch mal nachgeschaut, wie bescheiden Schaafs Punktequote seinerzeit bei der Rettungsmission in Hannover ausgefallen war.

Und bei den Bayern, Hansi Flick hat die Spielregeln mit seiner Ausstiegsankündigung geändert, beginnt schon vor dem erneuten Gewinn der Meisterschaft der öffentliche Poker um Trainer Julian Nagelsmann, für den Leipzig 30 Millionen haben möchte.