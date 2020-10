96-Meinung: Lamentieren führt nicht zum Ziel

Phasenweise Erstklassigkeit bewiesen

Natürlich sind etliche der neuen Spieler spät dazugestoßen und müssen sich erst im Gefüge einfinden, aber das geht der Konkurrenz ähnlich und taugt nicht allein als Erklärung für die 96-Wankelmütigkeit. Denn in jedem Spiel hatte die Mannschaft von Kenan Kocak bisher Phasen, in denen es ja erstklassig aufblitzte – mit einer zauberhaften Offensive und einer stabilen Defensive. Nur sind diese Phasen wie in Osnabrück und jetzt in Paderborn zu kurz, um sie in genügend Punkte umzusetzen. Macht 96 weiter in dem bisherigen Schnitt, käme man am Ende auf 51 Punkte – das wäre deutlich zu wenig für den Aufstieg.

96 macht sich selbst das Leben schwer

Das erhöht schon jetzt den Druck auf Trainer, Management und die Spieler – denn bis Weihnachten sollte die interne Findungsphase lieber nicht dauern, wenn das von 96-Boss ausgerufene Aufstiegsziel nicht schon unterm Baum beerdigt werden soll. Dabei sind die Voraussetzungen auf dem Weg nach oben eigentlich perfekt: Das Team ist nach allen Expertenmeinungen ausreichend bestückt – mit der richtigen Mischung aus Erfahrung, Klasse und Tempo. Es hat dazu einen Trainer, der in der vergangenen Rückrunde bewiesen hat, dass er mit kompromissloser Personalpolitik eine schlagkräftige Einheit mit Mumm formen kann.

Nicht die Nerven verlieren

Darauf sollte sich Kocak auch weiterhin konzentrieren. Und nicht wie zuletzt Nerven zeigen und tagelang über den Irrsinn der stressigen Länderspielreisen für seine Profis lamentieren. Jungstar Jaka Bijol, der angeblich von Slowenien verheizt worden war, hätte mit seinen 21 Jahren sicher noch genug Kraft gehabt, um in Paderborn trotzdem in der 96-Startelf loslegen zu können. Stattdessen kam er erst spät für den 34-jährigen und von Anfang an müde wirkenden Mike Frantz. 96 verlor, und der Trainer hat auch nicht gewonnen.