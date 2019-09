96-Meinung: Langfristig muss mehr kommen als in Kiel

Immer nette Atmosphäre an der Förde. So musikalisch und gastfreundlich. „96, alte Liebe“ als Liedchen vor dem Spiel im fremden Stadion, das gibt’s sonst nur in Hamburg bei den Freunden vom großen HSV.

Als der Kieler DJ auch noch Steve Millers „Abracadabra“ auflegte, stellte sich natürlich die Frage, ob Slomka – wie früher in Europa – immer noch das Glück für Hannover erzaubern kann. Er kann. Auch wenn nicht alles nur Glück war, sondern auch Qualität, die neue Spieler wie Marvin Ducksch und Cedric Teuchert bei ihren Treffern aufblitzen ließen.