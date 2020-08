96-Meinung: Lieber ein neues Abenteuer bei einem anderen Verein statt Rente bei Hannover 96 

Felipe ist echt ’ne Marke. In einem Dutzend Jahren in Hannover deckte er mit all seinen Schwächen viele Lücken im 96-System auf. Finanziell und vertraglich kam Felipe gut durch. Er begann 2012 mit einem Vierjahresvertrag. Als Manager Martin Bader den Vertrag mit dem Brasilianer verlängerte, wollte er den Verkaufswert erhöhen, es gab aber keinen Markt für Felipe. Vor einem Jahr pokerte Felipe mit einem Angebot aus Abu Dhabi – und gewann zwei weitere Jahre bei 96.

Felipes 96-Laufbahn ein wirtschaftliches Fiasko Das zur Verlängerung entworfene Kurzarmhemd „mit der felipesken Coolness“ (Original-Reklame) war die stärkste Idee dabei. Felipes 96-Laufbahn mag kultig sein, aber wirtschaftlich ein Fiasko. Das Geschäftsmodell Marvin Bakalorz wirkt dagegen so zielstrebig wie sein einziger Saisontreffer gegen Aue. Der Kapitän merkte natürlich, dass er nicht in Form kam und sportlich nicht mehr erwünscht war – er ging in die Offensive. Am Freitag handelte er die 450 000 Euro Abfindung aus und verabschiedete sich: „Wir gehen im Guten auseinander.“