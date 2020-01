96-Meinung: Meckern ist zwar angebracht, doch bei 96 ist jetzt Machen angesagt

Von gegenseitiger Unterstützung keine Spur

Kocak stellte in Regensburg erfahrene Spieler auf, die es verstehen müssten, sich gegenseitig zu mobilisieren. Das Risiko mit der Systemumstellung zur Pause ging schief. Daran lag es nicht hauptsächlich, dass 96 die Aufholjagd in Regensburg verpasste. Statt lautstark ins Horn zu blasen für die Jagd auf Ball und Tor, verfingen sich die 96-Routiniers im Mittelfeld in Meckerei gegenüber Schiedsrichter Patrick Alt. Von gegenseitiger Unterstützung in Hälfte zwei? Keine Spur.